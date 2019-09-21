Додано: Нед 02 жов, 2022 20:06

Vlad442

У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.