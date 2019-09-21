Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного. Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.
Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40. В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
барабашов написав:Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.
барабашов написав:Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.
Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде. Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.
барабашов написав:Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.
Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде. Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.
Точно великої різниці не будет?
Сколько варить мясо для супа? В зависимости от вида, мясо варится на протяжении разного времени*: Говядина — 2-3 часа. Баранина — 2-2,5 часа. Свинина — до 2 часов. Телятина — 1 час 30 минут. Курица — 1 час. *
и сравним с
Сколько варить вермишель длинную? Длинная вермишель варится приблизительно 7-10 мин., если используется изделия из твердых сортов. Иногда время варки увеличивается до 12 мин.
И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги (курятина, например -- 50-100 за кило). И на этом фоне экономия в 100 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 03 жов, 2022 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
_hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки
Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
_hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки
Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся. Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду... на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим?
Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
_hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки
Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся. Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду... на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим?
Чого вирішив - бо дискусія так пішла, саме за електроенергію. Мови про життя на межі виживання теж не було. Щодо рецептів - ну ще тільки куховарство ми тут не обговорювали. Якщо то вам цікаво, рекомендую на сайт Клопотенка завітати, я готую чимало, але це не те місце, щоб на цю тему теревеніти