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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556>
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:06

Vlad442
У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:21

  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:54

  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.

Точно така собівартість? Звідки взяли?
От приклад станції на 2 реактори - тільки побудова - без щорічного палива.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D1%8F
Загальна орієнтовна вартість будівництва за попередніми оцінками складе близько $6 млрд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:10

  BIGor написав:
  zerocool написав:
  Vlad442 написав:Той, хто споживає небагато, зазвичай не вмикає всі прибори одночасно, та буде вмикати їх не безлімітно. Коли зігріти бойлер буде коштувати 40 грн, то це буде не прохідний момент для пересічного.
Ще енергокомпанії будуть готові надати вам достатньо потужності щоб заробити.

Нагріти 80л з 20 до 50 градусів – це 2.8 кВтг, при ціні 25 центів виходить ~28 грн, не 40.
В Україні навіть до таких тарифів не дійде, бо немає зелених упоришів і ми не закриваємо АЕС, у яких собівартість була в тому році 60 коп., хай в наступному навіть 1 грн буде з урахуванням інфляції. Ну буде не 4 гривні за бойлер як зараз, а наприклад 10.

Точно така собівартість? Звідки взяли?
От приклад станції на 2 реактори - тільки побудова - без щорічного палива.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 1%96%D1%8F
Загальна орієнтовна вартість будівництва за попередніми оцінками складе близько $6 млрд.

Взяв із звіту Енергоатому України, це все легко гуглиться. Генерація від ТЕС звичайно дорожча, десь втричі.

А 6 мільярдів це зовсім небагато, при експорті до Європи за ціною 250 за мегават(мінімальна спотова ціна за минулий рік) вся станція окупається за 434 дні.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:47

  барабашов написав:Vlad442
У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.

Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить :lol:
Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:10

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

_hunter написав:
  барабашов написав:Vlad442
У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.

Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить
Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.

Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде.
Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:43

  Faceless написав:
_hunter написав:
  барабашов написав:Vlad442
У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.

Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить
Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.

Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде.
Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.

Точно великої різниці не будет? :wink:
Сколько варить мясо для супа? В зависимости от вида, мясо варится на протяжении разного времени*: Говядина — 2-3 часа. Баранина — 2-2,5 часа. Свинина — до 2 часов. Телятина — 1 час 30 минут. Курица — 1 час. *

и сравним с
Сколько варить вермишель длинную? Длинная вермишель варится приблизительно 7-10 мин., если используется изделия из твердых сортов. Иногда время варки увеличивается до 12 мин.

И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги (курятина, например -- 50-100 за кило). И на этом фоне экономия в 100 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 03 жов, 2022 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  _hunter написав:Точно великої різниці не будет?

Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
  _hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.

Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:12

  Faceless написав:
  _hunter написав:Точно великої різниці не будет?

Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
  _hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.

Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки

Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся.
Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:19

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

_hunter написав:
  Faceless написав:
  _hunter написав:Точно великої різниці не будет?

Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
  _hunter написав:И опять же не забываем: мясо _перед_ тем, как его варить -- нужно еще _купить_ за какие-то деньги. И на этом фоне экономия в 200 киловатт _в год_ холодильником или _две гривны_ за стирку (да -- я ватт-метром мерял) -- это, простите, даже не смешно.

Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки

Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся.
Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим? :wink:


Чого вирішив - бо дискусія так пішла, саме за електроенергію. Мови про життя на межі виживання теж не було.
Щодо рецептів - ну ще тільки куховарство ми тут не обговорювали. Якщо то вам цікаво, рекомендую на сайт Клопотенка завітати, я готую чимало, але це не те місце, щоб на цю тему теревеніти
Faceless
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