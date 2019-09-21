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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:44

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки

Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся.
Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим? :wink:


Чого вирішив - бо дискусія так пішла, саме за електроенергію. Мови про життя на межі виживання теж не було.
Щодо рецептів - ну ще тільки куховарство ми тут не обговорювали. Якщо то вам цікаво, рекомендую на сайт Клопотенка завітати, я готую чимало, але це не те місце, щоб на цю тему теревеніти

Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".
_hunter
 
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