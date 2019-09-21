RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:44

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки

Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся.
Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим? :wink:


Чого вирішив - бо дискусія так пішла, саме за електроенергію. Мови про життя на межі виживання теж не було.
Щодо рецептів - ну ще тільки куховарство ми тут не обговорювали. Якщо то вам цікаво, рекомендую на сайт Клопотенка завітати, я готую чимало, але це не те місце, щоб на цю тему теревеніти

Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".
_hunter
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:30

  _hunter написав:Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".


У меня рабта в командировках заиграла новыми красками.
С понедельника по пятницу обычно в разездах, завтраки в отелях обычно неплохие.
На газе и электрике неплохая экономия. В квартире автономка.

Кстати не пойму что зв проблема у людей возникает с электричеством.
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах и в Германии в двух. Про что говорят все эти люди ? :shock:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2378 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 16:35

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Хомякоид написав:Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах

Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32101
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7588 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:16

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах

Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки

На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный :lol: ) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...
_hunter
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

_hunter написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах

Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки

На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный ) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...


На пониженій потужності він півдня нагріватиметься. Див не буває. Хіба якщо на весь день би одного баку вистачало, але це як взагалі не користуватися
А є й інші споживачі, і постійно треба контролювати, щоб 2-3 не працювали одночасно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32101
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7588 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Родственник с выделенными 5кв, вижу в его кабинете, потребляет 3600-3700 кВт в месяц. Дом и хозяйство. И ничего...
lel
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:18

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

lel написав:Родственник с выделенными 5кв, вижу в его кабинете, потребляет 3600-3700 кВт в месяц. Дом и хозяйство. И ничего...
Майнить, чи шо?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32101
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7588 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:44

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки

На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный ) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...


На пониженій потужності він півдня нагріватиметься. Див не буває. Хіба якщо на весь день би одного баку вистачало, але це як взагалі не користуватися
А є й інші споживачі, і постійно треба контролювати, щоб 2-3 не працювали одночасно

Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. :roll:
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
_hunter
 
Повідомлень: 7173
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. :roll:
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.

Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32101
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7588 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:51

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  _hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.

Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Питання безпеки в контексті нерухомості 1 ... 11, 12, 13
UA » Вів 02 лис, 2021 18:52
128 14149
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:13
UA
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 6, 7, 8
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 20:33
79 21814
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 18:45
Хомякоид
Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя 1 ... 20, 21, 22
Хомякоид » Вів 17 гру, 2019 12:18
212 44014
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 18:47
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4917)
03.10.2022 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.