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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 14:44
Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав:
Точно не буде. Не знаю з якого радянського рецепту холодцю ви там витягнули ту цитату. Також здивую - варіянтів супів просто безліч, як з м'ясом, так і без
Так мова ж стояла сама за економію на електроенергії, яка нібито так здорожчає, що прям митися люди перестануть. Їсти все одно треба, їсти вдома все одно буде дешевше, а покласти здоров'я через дієту на самих вуглеводнях точно не варте економії кількох хвилин роботи електроплитки
Ну я хз -- что то за рецепты: первые ссылки поисковиков. Дайте свои варианты -- если мои не нравятся.
Не знаю, с чего вы так решили, но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
на самих вуглеводнях + протеины здоров'я может лечь ничуть не хуже, чем без протеинов, если что. Да, мышцы наростить не получится, но мы же про выживание говорим?
Чого вирішив - бо дискусія так пішла, саме за електроенергію. Мови про життя на межі виживання теж не було.
Щодо рецептів - ну ще тільки куховарство ми тут не обговорювали. Якщо то вам цікаво, рекомендую на сайт Клопотенка завітати, я готую чимало, але це не те місце, щоб на цю тему теревеніти
Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".
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Додано: Пон 03 жов, 2022 16:30
_hunter написав:
Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".
У меня рабта в командировках заиграла новыми красками.
С понедельника по пятницу обычно в разездах, завтраки в отелях обычно неплохие.
На газе и электрике неплохая экономия. В квартире автономка.
Кстати не пойму что зв проблема у людей возникает с электричеством.
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах и в Германии в двух. Про что говорят все эти люди ?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 16:35
Хомякоид написав:
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах
Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:16
Faceless написав: Хомякоид написав:
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах
Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки
На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный
) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:40
_hunter написав: Faceless написав: Хомякоид написав:
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах
Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки
На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный
) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...
На пониженій потужності він півдня нагріватиметься. Див не буває. Хіба якщо на весь день би одного баку вистачало, але це як взагалі не користуватися
А є й інші споживачі, і постійно треба контролювати, щоб 2-3 не працювали одночасно
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:14
Родственник с выделенными 5кв, вижу в его кабинете, потребляет 3600-3700 кВт в месяц. Дом и хозяйство. И ничего...
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lel
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:18
lel написав:Родственник с выделенными 5кв, вижу в его кабинете, потребляет 3600-3700 кВт в месяц. Дом и хозяйство. И ничего...
Майнить, чи шо?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:44
Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав:
Значить, ніколи не жили в хрущі, де стоїть бойлер і на лічильнику автомати, а не жучки
На любом (ну ОК -- почти) бойлере есть переключатель "эко/фул" -- а чтоб 800 ватт нагрузки проводка не потянула -- это какой-то совсем особенный (дореволюционный
) хрущ должен быть...
Тут разве что потеоретизировать про хрущ, в котором вообще все жильцы поставили и бойлеры и кондеры и электрочайниками пользуются по 10 раз на день -- и местная трансформаторная будка не выдерживает...
На пониженій потужності він півдня нагріватиметься. Див не буває. Хіба якщо на весь день би одного баку вистачало, але це як взагалі не користуватися
А є й інші споживачі, і постійно треба контролювати, щоб 2-3 не працювали одночасно
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос.
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
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_hunter
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:46
_hunter написав:
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос.
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:51
_hunter написав:
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
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Goodman
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