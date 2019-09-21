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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 жов, 2022 20:16
Goodman написав: _hunter написав:
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Согласен, я когда в Чабанах жил, мне 10-15 минут подогрева бойлера хватало что-бы разогреть воду и принять душ.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:27
Faceless написав: _hunter написав:
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос.
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.
Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.
В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?
Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:28
Faceless написав:
Майнить, чи шо?
дотують ЯСНО
кожен би задумався, щось може не так?
тим більше вся інфо є в кабінеті і на самому лічильнику.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:30
Goodman написав: _hunter написав:
Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 20:35
_hunter написав:
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
бюджет осваивания своих слов напишите.
Не всегда есть место для большого бойлера.
На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов?
PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.
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