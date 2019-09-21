Додано: Пон 03 жов, 2022 22:03

Faceless написав: _hunter написав: барабашов написав: Vlad442

У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой. У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.

Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить

Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки. Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономитьПотому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.

Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде.

Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого. Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде.Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.

А если так:Бойлер, электроплита - только в арендной прелести и нас не колышется экономия, мы с квартирантов всё сдерёмТам же - южная-юго-западная сторона 13го этажа в 16ти этажке, поэтому на кондёрах при +25 и более за бортом съэкономить не получится, жить при более 30грд в квартире нереальноСам в обоих сталинках готовлю на газу, ну в одной пока, той что не в ремонте, хрущ такой же, полов тёплых нет, бойлеров нет, колонки, чайник наливаю едва до половины на два стакана чая, гладил последний раз в августе, стираю раз в три дня - как мне наэкономить кучу денег???По поводу доходов - Хантеру - втрое ниже пражских/варшавских 1000евро это 13-15кгрн зарплата, не повод жрать одну вермишель и тёртый буряк с луком как Флуй, но возможность платить по 10грн/кВтч тоже отсутствует