Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает. Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может. Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно. В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад? Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать?
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Так может рассуждать только чел без семьи и детей. Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться". Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить... Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
_hunter написав:Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться". Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить... Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
бюджет осваивания своих слов напишите. Не всегда есть место для большого бойлера. На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов? PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает. Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.
Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может. Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно. В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад? Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать?
Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу. Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшість
_hunter написав:
Goodman написав:
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Так может рассуждать только чел без семьи и детей. Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться". Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить... Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора. Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно.
барабашов написав:Vlad442 У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.
Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.
Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде. Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.
А если так: Бойлер, электроплита - только в арендной прелести и нас не колышется экономия, мы с квартирантов всё сдерём Там же - южная-юго-западная сторона 13го этажа в 16ти этажке, поэтому на кондёрах при +25 и более за бортом съэкономить не получится, жить при более 30грд в квартире нереально Сам в обоих сталинках готовлю на газу, ну в одной пока, той что не в ремонте, хрущ такой же, полов тёплых нет, бойлеров нет, колонки, чайник наливаю едва до половины на два стакана чая, гладил последний раз в августе, стираю раз в три дня - как мне наэкономить кучу денег??? По поводу доходов - Хантеру - втрое ниже пражских/варшавских 1000евро это 13-15кгрн зарплата, не повод жрать одну вермишель и тёртый буряк с луком как Флуй, но возможность платить по 10грн/кВтч тоже отсутствует
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа
Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні) https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441 вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається. В Польщі ціна 4.5 тис грн.
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа
Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні) https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441 вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається. В Польщі ціна 4.5 тис грн.