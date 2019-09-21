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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:16

  Goodman написав:
  _hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.

Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.


Согласен, я когда в Чабанах жил, мне 10-15 минут подогрева бойлера хватало что-бы разогреть воду и принять душ.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:27

  Faceless написав:
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. :roll:
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.

Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили

Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.
Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.
В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?
Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:28

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Faceless написав:Майнить, чи шо?

дотують ЯСНО
кожен би задумався, щось може не так?
тим більше вся інфо є в кабінеті і на самому лічильнику.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:30

  Goodman написав:
  _hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.

Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.

Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:35

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  _hunter написав:Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.

бюджет осваивания своих слов напишите.
Не всегда есть место для большого бойлера.
На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов?
PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 21:45

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
Ну да: гриль с феном, микроволновкой и чайником одновременно лучше не включать. Насколько часто это нужно в реальной жизни -- вопрос. :roll:
Если реально нужно -- давно придумали реле приоритета.

Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили

Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.
Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.
В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?
Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать? :shock:


Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу.
Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшість


_hunter написав:
  Goodman написав:
  _hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.

Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.

Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.

Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.
Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:03

  Faceless написав:
_hunter написав:
  барабашов написав:Vlad442
У меня бойлер только в новой прелести в конце декабря появился, поэтому я не в курсе сколько стоит 80л прогреть от температуры воды в трубе ХВС, но на чём вы предлагаете конкретно людям с доходом втрое ниже польского или чешского съэкономить? Продукты за окно в мороз вывешивать или утюг выбросить? Лампы и так у большинства или газовые или диодные. А плита в доме подразумевает, что человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа, или ЭЭ, и также кипяток для чая и овсянки образовывается, а не от солнечных панелей на крыше 16ти этажки на широте 50грд зимой.

Вы чуть определитесь -- доход втрое ниже или экономить
Потому как если экономить: супы и прожарку мяса (как и кипяток для чая) стоит из рациона исключить -- вполне хватит вареной картохи/муки.

Перехід на раціон в'язня концтабору в реалі не дасть економії, тим паче великої різниці витрат енергії між супом та вареною картоплею не буде.
Холодильничок в найощадніший режим поставити, пралку не ганяти порожньою, якщо бойлер - привити звичку вимикати воду, поки зуби чистиш та не мокнути по півгодини в душі, не кажучи про ванну, ходити в шерстяних шкарпетках і светрі вдома замість зайвий раз включати обігрівач, не гріти повний чайник 100500 разів, а тільки коли і скільки треба - це дасть справжню економію в разі чого.

А если так:
Бойлер, электроплита - только в арендной прелести и нас не колышется экономия, мы с квартирантов всё сдерём
Там же - южная-юго-западная сторона 13го этажа в 16ти этажке, поэтому на кондёрах при +25 и более за бортом съэкономить не получится, жить при более 30грд в квартире нереально
Сам в обоих сталинках готовлю на газу, ну в одной пока, той что не в ремонте, хрущ такой же, полов тёплых нет, бойлеров нет, колонки, чайник наливаю едва до половины на два стакана чая, гладил последний раз в августе, стираю раз в три дня - как мне наэкономить кучу денег???
По поводу доходов - Хантеру - втрое ниже пражских/варшавских 1000евро это 13-15кгрн зарплата, не повод жрать одну вермишель и тёртый буряк с луком как Флуй, но возможность платить по 10грн/кВтч тоже отсутствует
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:21

человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа

Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні)
https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441
вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається.
В Польщі ціна 4.5 тис грн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:26

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа

Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні)
https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441
вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається.
В Польщі ціна 4.5 тис грн.

Вміє, в мене такий. Щоправда, думаю, трохи довше - спочатку він розігрівається.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 00:44

  Hotab написав:
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа

Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні)
https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441
вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається.
В Польщі ціна 4.5 тис грн.

Есть такой нановариант для бутеров
Когда с бутера(точнее из сложенных двух кусков хлеба) вытекает сыр и начинает кремироваться приходится заканчивать процесс приготовления горячих бутеров
Отмывать потом ад даже с польскими супер средствами для прикипевшего нагара
Не представляю как там будет жариться стейк или там более котлета для бургера ХХХХХL как я люблю и не брызгать соком во все стороны
и этот пригоревший сок ещё и каждый раз отдирать надо
Духовка решает, с грилем естественно
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