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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 05:43
Goodman написав: _hunter написав:
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
бюджет осваивания своих слов напишите.
Не всегда есть место для большого бойлера.
На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов?
PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.
Ще треба дифавтомат поставити на кожну розетку. І бойлер на 500 л, і теплу електропідлоги на балкон.
Дехто так в не зрозумів, що таке війна.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 04 жов, 2022 05:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 05:49
Хомякоид написав: _hunter написав:
Не знаю что там куда пошло, но человек в сообщении, на которое я отвечал, писал о том, что "уперся в стену" на экономии на комуналке. Ну так я же ровно про это же: из "саме за електроенергію" в месяц можно "выжать" где-то $1 в меcяц. Ну два. При этом убрав всего один поход за мясом -- экономим десятку.
Стоит ли эта "экономия" дополнительной мороки? -- тут мы снова возвращаемся к моему утверждению
>>> но экономят обычно _деньги_, а не "свет"/газ/воду...
и вопросу "а сколько, собственно, денег нужно съэкономить?".
У меня рабта в командировках заиграла новыми красками.
С понедельника по пятницу обычно в разездах, завтраки в отелях обычно неплохие.
На газе и электрике неплохая экономия. В квартире автономка.
Кстати не пойму что зв проблема у людей возникает с электричеством.
Никогда не возникало проблем с лимитами, хотя жил в Киеве в трех местах и в Германии в двух. Про что говорят все эти люди ?
Вони хочуть бездумно споживати електроенергію. Не розуміють, що е/е в Україні дотується, особливо під час війни.
В Європі ціна вища - в 3 рази чи в 5 разів?
Коли у нас буде європейська ціна на е/е, шушера враз забуде про ліміти 10 кВт, теплі електропідлоги і т.п.
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