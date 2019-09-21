Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа
Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні) https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441 вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається. В Польщі ціна 4.5 тис грн.
Есть такой нановариант для бутеров Когда с бутера(точнее из сложенных двух кусков хлеба) вытекает сыр и начинает кремироваться приходится заканчивать процесс приготовления горячих бутеров Отмывать потом ад даже с польскими супер средствами для прикипевшего нагара Не представляю как там будет жариться стейк или там более котлета для бургера ХХХХХL как я люблю и не брызгать соком во все стороны и этот пригоревший сок ещё и каждый раз отдирать надо Духовка решает, с грилем естественно
Взагалі нічого не треба віддирати ні з якою хімією, на раз все миється в посудомийці, нічого не пригоряє. Пару стандартних стейків чи великих котлет для бургера нормально влазить. Також стейки з лосося чи тунця