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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:45

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

барабашов написав:
  Hotab написав:
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа

Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні)
https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441
вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається.
В Польщі ціна 4.5 тис грн.

Есть такой нановариант для бутеров
Когда с бутера(точнее из сложенных двух кусков хлеба) вытекает сыр и начинает кремироваться приходится заканчивать процесс приготовления горячих бутеров
Отмывать потом ад даже с польскими супер средствами для прикипевшего нагара
Не представляю как там будет жариться стейк или там более котлета для бургера ХХХХХL как я люблю и не брызгать соком во все стороны
и этот пригоревший сок ещё и каждый раз отдирать надо
Духовка решает, с грилем естественно


Взагалі нічого не треба віддирати ні з якою хімією, на раз все миється в посудомийці, нічого не пригоряє. Пару стандартних стейків чи великих котлет для бургера нормально влазить. Також стейки з лосося чи тунця
Faceless
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  #<1 ... 55565758
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