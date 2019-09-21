Додано: Вів 04 жов, 2022 11:10

Faceless написав: _hunter написав: Faceless написав: Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили

Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.

Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.

В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?

Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать? Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать?



Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу.

Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшість





_hunter написав: Goodman написав: Так может рассуждать только чел без семьи и детей.

Одному и кастрюльки на газу согреть хватит. Так может рассуждать только чел без семьи и детей.Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.

Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".

Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...

Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах. Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.

Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.

Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно. Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу.Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшістьАга, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно.

_hunter написав: Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.



>>> Та таких три чверті старого житлового фондуСтоп. Мы сейчас про всю страну говорим (с депресивными селами без единого жителя в том числе) или про конкретные города/областные центры? Потому как "три чверті старого житлового фонду" в Киеве при пересчете просто в "поголовье" даст хорошо если процентов 20.(Если минфину верить:При этом: у моей бабули как раз хрущ 60х годов. Пробки на автоматы отец лет 40 назад ей заменил. И в кабинете yasno пятерик рисуется...Т.е. проблема (я вполне верю) может и существовать, но она больше к разряду ССЗБ относится. И я до сих пор не сильно понимаю -- в чем смысл обсуждать проблемы "индейцев"...>>> Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять.я так и написал, вроде?>>> Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.Ванну??? -- мы точно про экономию продолжаем говорить?