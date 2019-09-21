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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:45

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

барабашов написав:
  Hotab написав:
человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа

Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні)
https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441
вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається.
В Польщі ціна 4.5 тис грн.

Есть такой нановариант для бутеров
Когда с бутера(точнее из сложенных двух кусков хлеба) вытекает сыр и начинает кремироваться приходится заканчивать процесс приготовления горячих бутеров
Отмывать потом ад даже с польскими супер средствами для прикипевшего нагара
Не представляю как там будет жариться стейк или там более котлета для бургера ХХХХХL как я люблю и не брызгать соком во все стороны
и этот пригоревший сок ещё и каждый раз отдирать надо
Духовка решает, с грилем естественно


Взагалі нічого не треба віддирати ні з якою хімією, на раз все миється в посудомийці, нічого не пригоряє. Пару стандартних стейків чи великих котлет для бургера нормально влазить. Також стейки з лосося чи тунця
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:45

  Goodman написав:
  _hunter написав:Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.

бюджет осваивания своих слов напишите.
Не всегда есть место для большого бойлера.
На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов?
PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.

Ответ на вопросы 1 и 3 давно дан: "время - деньги". Нет у домохозяйки денег найти человека, который ей найдет и поставит реле? -- ну пусть сама про нагрузку помнит и бегает автомат назад включать -- это секунд 10 времени если что.
Вопрос №2: верю. Я даже слышал сказки, что просто для бойлера места нет. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:10

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили

Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может.
Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно.
В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад?
Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать? :shock:


Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу.
Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшість


_hunter написав:
  Goodman написав:Так может рассуждать только чел без семьи и детей.
Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.

Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться".
Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить...
Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.

Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.
Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно.

>>> Та таких три чверті старого житлового фонду
Стоп. Мы сейчас про всю страну говорим (с депресивными селами без единого жителя в том числе) или про конкретные города/областные центры? Потому как "три чверті старого житлового фонду" в Киеве при пересчете просто в "поголовье" даст хорошо если процентов 20.
(Если минфину верить:
https://minfin.com.ua/realty/articles/u ... strukciyu/
)
При этом: у моей бабули как раз хрущ 60х годов. Пробки на автоматы отец лет 40 назад ей заменил. И в кабинете yasno пятерик рисуется...
Т.е. проблема (я вполне верю) может и существовать, но она больше к разряду ССЗБ относится. И я до сих пор не сильно понимаю -- в чем смысл обсуждать проблемы "индейцев"... :roll:

>>> Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять.
я так и написал, вроде? :roll:
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.


>>> Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора.
Ванну??? -- мы точно про экономию продолжаем говорить? :shock:
_hunter
 
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