Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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человек не собака или кошка, и сырую пищу жрать не будет, и либо газом пару кВт/ч уйдёт на поджарку мяса и варку супа
Кажуть, що отака штука Tefal Opti Grill GC712D34 (або аналогічні) https://www.tefal.ua/ru/%D0%9A%D0%A3%D0 ... 7211002441 вміє на 7-10 хвилин прожарити 2 добрячих стейка, причому максимальна потужність там 2кВт, і навряд чи всі 10хвилин тен не вимикається. В Польщі ціна 4.5 тис грн.
Есть такой нановариант для бутеров Когда с бутера(точнее из сложенных двух кусков хлеба) вытекает сыр и начинает кремироваться приходится заканчивать процесс приготовления горячих бутеров Отмывать потом ад даже с польскими супер средствами для прикипевшего нагара Не представляю как там будет жариться стейк или там более котлета для бургера ХХХХХL как я люблю и не брызгать соком во все стороны и этот пригоревший сок ещё и каждый раз отдирать надо Духовка решает, с грилем естественно
Взагалі нічого не треба віддирати ні з якою хімією, на раз все миється в посудомийці, нічого не пригоряє. Пару стандартних стейків чи великих котлет для бургера нормально влазить. Також стейки з лосося чи тунця
_hunter написав:Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться". Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить... Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
бюджет осваивания своих слов напишите. Не всегда есть место для большого бойлера. На какие курси записаться домохозяйке по релям приоритетов? PS Не ми идем в европу, европа идет к нам.
Ответ на вопросы 1 и 3 давно дан: "время - деньги". Нет у домохозяйки денег найти человека, который ей найдет и поставит реле? -- ну пусть сама про нагрузку помнит и бегает автомат назад включать -- это секунд 10 времени если что. Вопрос №2: верю. Я даже слышал сказки, что просто для бойлера места нет.
Faceless написав:Та просто ви з тим не стикалися в реальному житті. Типу мікрохвильовку ввімкнув, забув що працює чайних/пралка/праска/обігрівач - і світло вирубає. А я таке пам'ятаю ще коли бойлеои не ставили
Если автомат один -- совсем один -- такое быть вполне может. Если делать хотя бы отдаленно "по уму" -- их будет два -- на свет отдельно. В чем проблема раз или два (на третий -- рефлекс у любого выработается) пойти и включить автомат назад? Нет, я вполне верю что такие ССЗБ бывают. Я даже допускаю, что таких ССЗБ на весь Киев может больше двух человек найтись. Но смысл о таких исключениях на полном серьезе уже третий пост писать?
Та таких три чверті старого житлового фонду, там в половині випадків ще й пробки з плавкими запобіжниками, а вишенька на торті - якщо лічильник в під'їзді і туди немає швидкого доступу. Коротше, залиште свої фантазії, є сувора реальність старого житлового фонду, якого серед житла більшість
_hunter написав:
Goodman написав:Так может рассуждать только чел без семьи и детей. Одному и кастрюльки на газу согреть хватит.
Один _маленький_ бойлер на 50 литров дает 100 литров воды "на помыться". Мало? -- вешаем сотку -- это ДВЕСТИ ЛИТРОВ воды. Если нагреть до 80ти градусов -- примерно 300 литров. Я хз что там за семья такая, что этого может не хватить... Но если таки не хватает -- таки вешаем реле приоритета и не плачемся на форуме о выдуманных проблемах.
Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора. Гріти воду в бойлері до 80 градусів нерозумно й небезпечно.
>>> Та таких три чверті старого житлового фонду Стоп. Мы сейчас про всю страну говорим (с депресивными селами без единого жителя в том числе) или про конкретные города/областные центры? Потому как "три чверті старого житлового фонду" в Киеве при пересчете просто в "поголовье" даст хорошо если процентов 20. (Если минфину верить: https://minfin.com.ua/realty/articles/u ... strukciyu/ ) При этом: у моей бабули как раз хрущ 60х годов. Пробки на автоматы отец лет 40 назад ей заменил. И в кабинете yasno пятерик рисуется... Т.е. проблема (я вполне верю) может и существовать, но она больше к разряду ССЗБ относится. И я до сих пор не сильно понимаю -- в чем смысл обсуждать проблемы "индейцев"...
>>> Ага, 100 літровий бойлер на 800 ваттах буде грітися годин п'ять. я так и написал, вроде?
_hunter написав:Зачем пол дня? -- одной ночи вполне хватает.
>>> Одна людина прийняла ванну і все, чекайте до вечора. Ванну??? -- мы точно про экономию продолжаем говорить?
Я думал местные бюргеры кушают бургеры исключительно в специально созданных заведениях или на крайняк закажут глово доставку, а они уже делятся рецептом теста для булочек и третий день считают киловаты для того, чтобы приготовить мивину и помыть задницу
Ромасик написав:Я думал местные бюргеры кушают бургеры исключительно в специально созданных заведениях или на крайняк закажут глово доставку, а они уже делятся рецептом теста для булочек и третий день считают киловаты для того, чтобы приготовить мивину и помыть задницу
stm написав:Проблема старого фонда алюминиевая проводка.
штробить и тратиться на медь необходимо.Хотя Флай могёт и наружно пустить)) 21 век,много электроприборов
Полностью согласна по меди. А вот штробить старые панельные хрущи, как и пробивать окошко из кухни в комнату панельного дома так себе идея, боюсь 30% таких переделок и что-то пойдёт не по плану. Но наш народ и монолитную колонну подрежет втихаря, ради "крутого" дизайн проекта...