Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Я думал местные бюргеры кушают бургеры исключительно в специально созданных заведениях или на крайняк закажут глово доставку, а они уже делятся рецептом теста для булочек и третий день считают киловаты для того, чтобы приготовить мивину и помыть задницу
Україна - це Європа. Тому економити стане другою чеснотою українців після захищати Батьківщину.