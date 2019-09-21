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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:42

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:02

  drevlyanin написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg

Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:54

  stm написав:
  drevlyanin написав:Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg

Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее :)

В доме -- в смысле "в парадном" или "в квартире". Если второе -- Frant ровно про это и говорит: менять старую проводку нафиг. Если первое -- в принципе ничего не меняется: просто еще и до щитовой кабель протянуть придется.
Или -- как я уже неоднократно говорил -- кому-то таки пора определится "экономия" или "наша любовь к технике помощнее".
_hunter
 
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  #<1 ... 56575859
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