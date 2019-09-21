Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее
В доме -- в смысле "в парадном" или "в квартире". Если второе -- Frant ровно про это и говорит: менять старую проводку нафиг. Если первое -- в принципе ничего не меняется: просто еще и до щитовой кабель протянуть придется. Или -- как я уже неоднократно говорил -- кому-то таки пора определится "экономия" или "наша любовь к технике помощнее".