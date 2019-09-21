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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 15:42

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:02

  drevlyanin написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg

Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 16:54

  stm написав:
  drevlyanin написав:Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg

Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее :)

В доме -- в смысле "в парадном" или "в квартире". Если второе -- Frant ровно про это и говорит: менять старую проводку нафиг. Если первое -- в принципе ничего не меняется: просто еще и до щитовой кабель протянуть придется.
Или -- как я уже неоднократно говорил -- кому-то таки пора определится "экономия" или "наша любовь к технике помощнее".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:33

  drevlyanin написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg


Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...

Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням? :lol:

Комусь і Ваго - це надійне з'єднання, дуже зручне... для монтажників, або многожилка під штукатурку... та інші "надійні" та зручні "технологічні" прийоми. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:54

  drevlyanin написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Проблема замінити її на мідну? З площею перерізу 2,5 мм2? З'єднати обжимними гільзами.
Зробити заодно достатню кількість розеток в зручних місцях

Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg

Болт,шайба и гайка-на века :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:05

  Мизантрóп написав:Болт,шайба и гайка-на века :D

Не зовсім, гмл гільза яку обжали спеціальними клещами буде надійніше, мінус нерозбірне з'єднання.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:48

Є що сказати з приводу економії
Чайник. Зараз є чайники, що підігрівають воду до заданої температури. Насправді кип'яток рідко коли треба, бо, наприклад, температура заварбювання зеленого чаю 80-85 градусів, чорного - 90. В мене ще ходові 40 градусів - вода для тіста (дріжджі гинуть при вищій температурі, а при занизькй не спрацьовують) та склянка води вранці натщесерце.

Мультиварка може бути на 300 Ватт, якщо у неї об'єм чаші 2 літри. Цього досить для 1-2 людей.

Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 18:53

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ЗРУЙНОВАНИХ ПРИВАТНИХ САДИБ В ІРПЕНІ

Власників приватних садиб, які бажають безкоштовно знести будинок, який був зруйнований під час бойових дій в Ірпені та не підлягає відновленню, подати такі документи до Центру надання адміністративних послуг в Ірпінській міськраді (вул. Шевченка, 2а):

- заява власника у довільній формі про демонтаж будинку
- копія права власності на будинок
- копія звіту про попереднє обстеження житлового будинку
- копія технічно паспорту на будинок
- копія паспорту та ідентифікаційного коду власника

Термін подачі – до 7 жовтня (включно)
vitaliian
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