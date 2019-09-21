Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее
В доме -- в смысле "в парадном" или "в квартире". Если второе -- Frant ровно про это и говорит: менять старую проводку нафиг. Если первое -- в принципе ничего не меняется: просто еще и до щитовой кабель протянуть придется. Или -- как я уже неоднократно говорил -- кому-то таки пора определится "экономия" или "наша любовь к технике помощнее".
Є що сказати з приводу економії Чайник. Зараз є чайники, що підігрівають воду до заданої температури. Насправді кип'яток рідко коли треба, бо, наприклад, температура заварбювання зеленого чаю 80-85 градусів, чорного - 90. В мене ще ходові 40 градусів - вода для тіста (дріжджі гинуть при вищій температурі, а при занизькй не спрацьовують) та склянка води вранці натщесерце.
Мультиварка може бути на 300 Ватт, якщо у неї об'єм чаші 2 літри. Цього досить для 1-2 людей.
Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ЗРУЙНОВАНИХ ПРИВАТНИХ САДИБ В ІРПЕНІ
Власників приватних садиб, які бажають безкоштовно знести будинок, який був зруйнований під час бойових дій в Ірпені та не підлягає відновленню, подати такі документи до Центру надання адміністративних послуг в Ірпінській міськраді (вул. Шевченка, 2а):
- заява власника у довільній формі про демонтаж будинку - копія права власності на будинок - копія звіту про попереднє обстеження житлового будинку - копія технічно паспорту на будинок - копія паспорту та ідентифікаційного коду власника