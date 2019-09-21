Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Проблема, что алюминиевая проводка в доме рассыпается в руках. Поэтому где-то что-то будет искрить и коротить. Особенно с нашей любовью к технике помощнее
В доме -- в смысле "в парадном" или "в квартире". Если второе -- Frant ровно про это и говорит: менять старую проводку нафиг. Если первое -- в принципе ничего не меняется: просто еще и до щитовой кабель протянуть придется. Или -- как я уже неоднократно говорил -- кому-то таки пора определится "экономия" или "наша любовь к технике помощнее".
Є що сказати з приводу економії Чайник. Зараз є чайники, що підігрівають воду до заданої температури. Насправді кип'яток рідко коли треба, бо, наприклад, температура заварбювання зеленого чаю 80-85 градусів, чорного - 90. В мене ще ходові 40 градусів - вода для тіста (дріжджі гинуть при вищій температурі, а при занизькй не спрацьовують) та склянка води вранці натщесерце.
Мультиварка може бути на 300 Ватт, якщо у неї об'єм чаші 2 літри. Цього досить для 1-2 людей.
Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ЗРУЙНОВАНИХ ПРИВАТНИХ САДИБ В ІРПЕНІ
Власників приватних садиб, які бажають безкоштовно знести будинок, який був зруйнований під час бойових дій в Ірпені та не підлягає відновленню, подати такі документи до Центру надання адміністративних послуг в Ірпінській міськраді (вул. Шевченка, 2а):
- заява власника у довільній формі про демонтаж будинку - копія права власності на будинок - копія звіту про попереднє обстеження житлового будинку - копія технічно паспорту на будинок - копія паспорту та ідентифікаційного коду власника
Natt написав:Є що сказати з приводу економії Чайник. Зараз є чайники, що підігрівають воду до заданої температури. Насправді кип'яток рідко коли треба, бо, наприклад, температура заварбювання зеленого чаю 80-85 градусів, чорного - 90. В мене ще ходові 40 градусів - вода для тіста (дріжджі гинуть при вищій температурі, а при занизькй не спрацьовують) та склянка води вранці натщесерце.
Мультиварка може бути на 300 Ватт, якщо у неї об'єм чаші 2 літри. Цього досить для 1-2 людей.
Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.
З приводу економії: 1. Розумний чайник коштує стільки, що ви гіпотетичну економію 5С будете окуповувати весь строк його служби. А чай, боюсь вас розчарувати, завариться і при 100С (які існують в ідеальних умовах) 2. В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день, а в 700Вт 5л - один. На приготування 1л їжі чисто гіпотетично витрачається один і той же об'єм енергії. 3. Ну з бойлером те ж. Щоб нагріти 1л води, буде використано однаковий об'єм енергії що бойлером 15л, що 80л. Тепловтрати там мінімальні, якщо ви не грієте воду раз в день (в кілька днів), щоб помитися. А всі тепловтрати бойлера в зимовий період підуть на обігрів житла. Це стосується і чайника з мультиваркою.
Natt написав:Є що сказати з приводу економії Чайник. Зараз є чайники, що підігрівають воду до заданої температури. Насправді кип'яток рідко коли треба, бо, наприклад, температура заварбювання зеленого чаю 80-85 градусів, чорного - 90. В мене ще ходові 40 градусів - вода для тіста (дріжджі гинуть при вищій температурі, а при занизькй не спрацьовують) та склянка води вранці натщесерце.
Мультиварка може бути на 300 Ватт, якщо у неї об'єм чаші 2 літри. Цього досить для 1-2 людей.
Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.
Вы мой кумир Остальные любители атомных электростанций этого не поймут. Хотя по незначительной экономии с каждой квартиры и уже как в ЕС живём. Там выбор из поставщиков и компаний и одна постоянная закономерность - Вы выбираете сколько человек, бойлеров и духовок и подсветок, которые диодные и ничего не весят. Компания даёт вам тариф в месяц конкретно на ваши нужды. Хотите дворец Медведчука - абсолютно не проблема, всё учтется в тарифе