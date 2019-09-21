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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:57
Ромасик написав:
З приводу економії:
1. Розумний чайник коштує стільки, що ви гіпотетичну економію 5С будете окуповувати весь строк його служби. А чай, боюсь вас розчарувати, завариться і при 100С (які існують в ідеальних умовах)
2. В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день, а в 700Вт 5л - один. На приготування 1л їжі чисто гіпотетично витрачається один і той же об'єм енергії.
3. Ну з бойлером те ж. Щоб нагріти 1л води, буде використано однаковий об'єм енергії що бойлером 15л, що 80л. Тепловтрати там мінімальні, якщо ви не грієте воду раз в день (в кілька днів), щоб помитися. А всі тепловтрати бойлера в зимовий період підуть на обігрів житла. Це стосується і чайника з мультиваркою.
1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
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Natt
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:24
Natt написав:
1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
1. А я заливаю с заварника и грею в свч 90 сек.
2. Нет, мы 3 дня ее едим)
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Ромасик
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