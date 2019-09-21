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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:57

  Ромасик написав:З приводу економії:
1. Розумний чайник коштує стільки, що ви гіпотетичну економію 5С будете окуповувати весь строк його служби. А чай, боюсь вас розчарувати, завариться і при 100С (які існують в ідеальних умовах)
2. В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день, а в 700Вт 5л - один. На приготування 1л їжі чисто гіпотетично витрачається один і той же об'єм енергії.
3. Ну з бойлером те ж. Щоб нагріти 1л води, буде використано однаковий об'єм енергії що бойлером 15л, що 80л. Тепловтрати там мінімальні, якщо ви не грієте воду раз в день (в кілька днів), щоб помитися. А всі тепловтрати бойлера в зимовий період підуть на обігрів житла. Це стосується і чайника з мультиваркою.

1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:58

  Natt написав:Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.

І навіть більше. 15 літрів вистачить на двох, якщо оптимізувати процес прийняття душу. :)
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:24

  Natt написав:1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.

1. А я заливаю с заварника и грею в свч 90 сек. :P
2. Нет, мы 3 дня ее едим)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44

  _Mykola_ написав:
  drevlyanin написав:
Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg


Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...

Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням? :lol:
:lol:


8 років це вже довго чи ще ні? Саме стільки в мене вже стоять подібні гільзи(тільки під гвинт) на переході СІП/вхідний автомат. Навантаження(тривале) нерідко доходило до 20+ кВт. Перед цим були і чисто алюміневі і чисто мідні-не те. Особливо алюміневі-швидко "сідають" і доводиться підтягувати, а коли автомат під пломбою...
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 06:52

  Ромасик написав:В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день,
можно купить кастрюлю из столовой на 30 л и готовить раз в неделю. А если питаться на помойке вообще готовить не нужно!
vitaliian
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