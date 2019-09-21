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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 жов, 2022 19:57
Ромасик написав:
З приводу економії:
1. Розумний чайник коштує стільки, що ви гіпотетичну економію 5С будете окуповувати весь строк його служби. А чай, боюсь вас розчарувати, завариться і при 100С (які існують в ідеальних умовах)
2. В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день, а в 700Вт 5л - один. На приготування 1л їжі чисто гіпотетично витрачається один і той же об'єм енергії.
3. Ну з бойлером те ж. Щоб нагріти 1л води, буде використано однаковий об'єм енергії що бойлером 15л, що 80л. Тепловтрати там мінімальні, якщо ви не грієте воду раз в день (в кілька днів), щоб помитися. А всі тепловтрати бойлера в зимовий період підуть на обігрів житла. Це стосується і чайника з мультиваркою.
1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:24
Natt написав:
1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
1. А я заливаю с заварника и грею в свч 90 сек.
2. Нет, мы 3 дня ее едим)
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Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44
_Mykola_ написав:
Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням?
8 років це вже довго чи ще ні? Саме стільки в мене вже стоять подібні гільзи(тільки під гвинт) на переході СІП/вхідний автомат. Навантаження(тривале) нерідко доходило до 20+ кВт. Перед цим були і чисто алюміневі і чисто мідні-не те. Особливо алюміневі-швидко "сідають" і доводиться підтягувати, а коли автомат під пломбою...
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Додано: Сер 05 жов, 2022 06:52
Ромасик написав:
В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день,
можно купить кастрюлю из столовой на 30 л и готовить раз в неделю. А если питаться на помойке вообще готовить не нужно!
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:26
_Mykola_ написав:
Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...
Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням?
Вот именно: вспоминаем школу -- нет там никакого ньюанса.
Вы на полном серьезе считаете, что этот "гениальный" вопрос только ВАМ только сейчас в голову пришел?
-- если таки на полном серьезе считаете -- гуглите "соединительная медно-алюминиевая кабельная гильза" хоть "просвятитесь" забесплатно
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