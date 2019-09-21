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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:57

  Ромасик написав:З приводу економії:
1. Розумний чайник коштує стільки, що ви гіпотетичну економію 5С будете окуповувати весь строк його служби. А чай, боюсь вас розчарувати, завариться і при 100С (які існують в ідеальних умовах)
2. В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день, а в 700Вт 5л - один. На приготування 1л їжі чисто гіпотетично витрачається один і той же об'єм енергії.
3. Ну з бойлером те ж. Щоб нагріти 1л води, буде використано однаковий об'єм енергії що бойлером 15л, що 80л. Тепловтрати там мінімальні, якщо ви не грієте воду раз в день (в кілька днів), щоб помитися. А всі тепловтрати бойлера в зимовий період підуть на обігрів житла. Це стосується і чайника з мультиваркою.

1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:58

  Natt написав:Бойлер. Цьогоріч був незапланований досвід користування бойлером на 15 літрів. У зв'язку з влучаннями в будинок в Ірпені якийсь час не було газу (опалення і гаряча вода від котла), тож аби не вішати у ванній велику байду, було прийнято рішення придбати 15-літрову малявку для встановлення під раковину. Якщо не ловити гав, то цього об'єму вистачає помитися людині з коротким волоссям. Нагрівається десь за 25 хвилин. На загальне споживання е/е такий бойлер вплинув незначною мірою (в рамках експерименту він пропрацював повний місяць). Але, звичайно, тут мова не про комфорт.

І навіть більше. 15 літрів вистачить на двох, якщо оптимізувати процес прийняття душу. :)
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:24

  Natt написав:1. Є такі чайники за 25-30 доларів - це недорого, не сильно дорожче за звичайні принаймні. І це справді зручно, принаймні для мене.
2. Ви і вся сім'я їсте тричі на день одну і ту ж страву? Просто цікаво.

1. А я заливаю с заварника и грею в свч 90 сек. :P
2. Нет, мы 3 дня ее едим)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:44

  _Mykola_ написав:
  drevlyanin написав:
Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg


Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...

Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням? :lol:
:lol:


8 років це вже довго чи ще ні? Саме стільки в мене вже стоять подібні гільзи(тільки під гвинт) на переході СІП/вхідний автомат. Навантаження(тривале) нерідко доходило до 20+ кВт. Перед цим були і чисто алюміневі і чисто мідні-не те. Особливо алюміневі-швидко "сідають" і доводиться підтягувати, а коли автомат під пломбою...
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 06:52

  Ромасик написав:В мультиварці 300Вт 2л їжу прийдеться готувати тричі на день,
можно купить кастрюлю из столовой на 30 л и готовить раз в неделю. А если питаться на помойке вообще готовить не нужно!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:26

  _Mykola_ написав:
  drevlyanin написав:
  _Mykola_ написав:Тільки не обжимайте в ОДНУ гільзу мідь і алюміній. :lol:


Існують мідно/алюмінієві гільзи.
https://cdn.27.ua/799/60/9a/4022426_1.jpeg


Ага, існують, але є один ньюанс...
Якщо згадати шкільний курс фізики та хімії...

Як ви думаєте той перехід між двома РІЗНИМИ за хімічним складом та опором гільзами буде забезпечувати довго надійну та безпечну роботу під навантаженням? :lol:

Вот именно: вспоминаем школу -- нет там никакого ньюанса.

Вы на полном серьезе считаете, что этот "гениальный" вопрос только ВАМ только сейчас в голову пришел? :shock:
-- если таки на полном серьезе считаете -- гуглите "соединительная медно-алюминиевая кабельная гильза" хоть "просвятитесь" забесплатно :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  airmax78 написав:Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Я не розумію чого по-факту сталінка має коштувати півмільйона. Політика Австрії була такою саме корупційною як і політика Німеччини. Скільки було розмов про створення з Австрії газового хабу Газпрому та візиту путіна на весілля австрійської міністерки. Саме через цю корупцію Австрія і опиниться в центрі енергетичної кризи як і Німеччина.
Є дуже просте питання: як ця квартира готова до "зеленого переходу"???
Ніяк. В Австрії дуже велика щільність населення в негірській частині, немає достатнього об'єму біопалива. Немає культури експлуатації атомних електростанцій як і їх самих. 96% залежності від імпортної нафти та газу.
Які ми знаємо австрійські товари? Ніяких. Хіба що якісь запчастини в німецьких авто, які самі підуть вслід за російською нафтою, яка піде вслід за флагманом чф рф.
Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.
Які ми знаємо австрійські послуги? Банк Райфайзен, який ніяк не може закрити філіал в рф, який все одно рано чи пізно піде за флагманом чф рф.
Весна 2024 року покаже всю глибину європейської енергетичної кризи, яке перейде в боргову. Чому гостра фаза криза затягнеться - тому, що затягнеться як війна так і високі ціни на енергію через рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти на 2 млн. барелей на фоні санкцій проти російської нафти...
Саудити занадто жадібні, а керівництву рф чим гірше в ЄС, тим краще. Підрив ПП це показує. Так от рішення про скорочення видобутку нафти на 2 млн. барелей, це еквівалент 2 з половиною працюючих Північних Потоків.
Тобто світ ніколи не буде таким як він був, а Австрія з Німеччиною просто в епіцентрі цієї кризи. А Ваше захоплення однаковими ручками - це приблизно як захоплення чистим під'їздом панельної хрущовки та лавочкою біля нього бабулями-пенсіонерками в останні роки перед розпадом СРСР. Тоді для них теж було все класно і для них нічого не віщувало біди...
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:27

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Denik написав:Які ми знаємо австрійські товари? Ніяких. Хіба що якісь запчастини в німецьких авто, які самі підуть вслід за російською нафтою, яка піде вслід за флагманом чф рф.
Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.
Які ми знаємо австрійські послуги? Банк Райфайзен, який ніяк не може закрити філіал в рф, який все одно рано чи пізно піде за флагманом чф рф.

Що ти несеш
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)
Маленька Австрія по ВВП рівна величезній Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:34

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Причому, поки Європа боротиметься із результатами корупції своєї влади в енергетичній сфері до Тесли приєднаються контори тіпа Apple, Samsung, LG, Sony + китайці + корейці. І буде кататися Європа на авто по підписці в борг у американських та норвезьких пенсійних фондів.
Denik
 
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