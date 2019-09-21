Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57

airmax78 написав: Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.

P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.

PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной). Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Я не розумію чого по-факту сталінка має коштувати півмільйона. Політика Австрії була такою саме корупційною як і політика Німеччини. Скільки було розмов про створення з Австрії газового хабу Газпрому та візиту путіна на весілля австрійської міністерки. Саме через цю корупцію Австрія і опиниться в центрі енергетичної кризи як і Німеччина.Є дуже просте питання: як ця квартира готова до "зеленого переходу"???Ніяк. В Австрії дуже велика щільність населення в негірській частині, немає достатнього об'єму біопалива. Немає культури експлуатації атомних електростанцій як і їх самих. 96% залежності від імпортної нафти та газу.Які ми знаємо австрійські товари? Ніяких. Хіба що якісь запчастини в німецьких авто, які самі підуть вслід за російською нафтою, яка піде вслід за флагманом чф рф.Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.Які ми знаємо австрійські послуги? Банк Райфайзен, який ніяк не може закрити філіал в рф, який все одно рано чи пізно піде за флагманом чф рф.Весна 2024 року покаже всю глибину європейської енергетичної кризи, яке перейде в боргову. Чому гостра фаза криза затягнеться - тому, що затягнеться як війна так і високі ціни на енергію через рішення ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти на 2 млн. барелей на фоні санкцій проти російської нафти...Саудити занадто жадібні, а керівництву рф чим гірше в ЄС, тим краще. Підрив ПП це показує. Так от рішення про скорочення видобутку нафти на 2 млн. барелей, це еквівалент 2 з половиною працюючих Північних Потоків.Тобто світ ніколи не буде таким як він був, а Австрія з Німеччиною просто в епіцентрі цієї кризи. А Ваше захоплення однаковими ручками - це приблизно як захоплення чистим під'їздом панельної хрущовки та лавочкою біля нього бабулями-пенсіонерками в останні роки перед розпадом СРСР. Тоді для них теж було все класно і для них нічого не віщувало біди...