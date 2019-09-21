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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:57

  Denik написав:
  BIGor написав:Корумпована - це про яку країну? Тоді куди вкладать?

Тримати в долларовому кеші до весни 2024.

Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  BIGor написав:Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.



Чому такі сроки?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:23

  Andrey2512 написав:
  BIGor написав:Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.



Чому такі сроки?

Життя одне, в оренді довго не хочеться сидіти.
BIGor
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