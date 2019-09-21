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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:57
Denik написав: BIGor написав:
Корумпована - це про яку країну? Тоді куди вкладать?
Тримати в долларовому кеші до весни 2024.
Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:07
BIGor написав:
Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.
Чому такі сроки?
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Andrey2512
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:23
Andrey2512 написав: BIGor написав:
Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.
Чому такі сроки?
Життя одне, в оренді довго не хочеться сидіти.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 08:22
Denik написав:
Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.
Первое что в голове всплыло
- Festo
- Getzner Werkstoffe
Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
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