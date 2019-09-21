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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:57

  Denik написав:
  BIGor написав:Корумпована - це про яку країну? Тоді куди вкладать?

Тримати в долларовому кеші до весни 2024.

Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  BIGor написав:Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.



Чому такі сроки?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:23

  Andrey2512 написав:
  BIGor написав:Треба за 12 міс. вирішити квартирне питання - тому долари не варіант.



Чому такі сроки?

Життя одне, в оренді довго не хочеться сидіти.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:22

  Denik написав:Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.

Первое что в голове всплыло
- Festo
- Getzner Werkstoffe
Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.

У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары?
ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:56

  BIGor написав:
  UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.

У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары?
ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr


Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале.
Оборот группы 15 млрд.евро за 2021.
Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.

Думаю в Украине все измениться после вступления в ЕС.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:00

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.

У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары?
ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr


Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале.
Оборот группы 15 млрд.евро за 2021.
Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.

Думаю в Украине все измениться после вступления в ЕС.

Ну может лет через 30 и возьмут, а там еще лет 20 на развитие минимальное... 50 лет я ждать не готов.
BIGor
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