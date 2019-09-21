Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Denik написав:Яке ми знаємо австрійські технології? Ніяких.
Первое что в голове всплыло - Festo - Getzner Werkstoffe Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары? ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr
UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары? ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr
Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Думаю в Украине все измениться после вступления в ЕС.
UA написав:Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
У нас в основном покупают дешманский Кетай. Какие-там австрийские товары? ПС кстати один из популярнейших автомобилей в Украине производят именно в маленькой Австрии https://ru.wikipedia.org/wiki/Magna_Steyr
Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Думаю в Украине все измениться после вступления в ЕС.
Ну может лет через 30 и возьмут, а там еще лет 20 на развитие минимальное... 50 лет я ждать не готов.