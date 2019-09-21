Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:BIGor В ЕС проще вступить индивидуально, чем ждать от моря погоды. Хрущики в небольших областных центрах Германии вполне спокойно можно приобрести по цене от 2 тыс евро за квадратный метр.