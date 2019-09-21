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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:27

  UA написав:
  BIGor написав:
  antey1969 написав:BIGor
В ЕС проще вступить индивидуально, чем ждать от моря погоды.
Хрущики в небольших областных центрах Германии вполне спокойно можно приобрести по цене от 2 тыс евро за квадратный метр.

Германию не рассматриваем - очень много кацапни. Попробуем Польшу, пока 1 год в аренде что бы освоится и поискать подходящее жилье. Тут кстати намечается спад цен
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 022/12158/
Сейчас цены около-киевских довоенных.

В Польше очень много строят новостроек, потому и цены в злотых почти не растут.
А в евро падают.

Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
BIGor
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  #<1 ... 59606162
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