Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:BIGor В ЕС проще вступить индивидуально, чем ждать от моря погоды. Хрущики в небольших областных центрах Германии вполне спокойно можно приобрести по цене от 2 тыс евро за квадратный метр.
Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Denik написав:Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Выделенный вывод притянут за уши и никак не является следствием из написанного выше.
Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Вы видели хоть один действительно красивый электромобиль, ну кроме суперкаров и поделок в штатах на базе пикапов? У вас уже есть батареи по энерговооружённости аналогичные баку в 100л в дизельном джипе или кроссовере? Которые за 5 мин можно зарядить от 0 до 100%? Эппл планирует продавать свой авто в лизинг или полная цена его будет конкуретноспособна с серийным В или С-классом от корейцев?
UA написав:Первое что в голове всплыло - Festo - Getzner Werkstoffe Австрийские технологии не по карману украинскому потребителю и ментально украинцы не готовы к такому высокому уровню, потому мало с ними знакомы.
Це як про неуловімого Джо, бо він нафіг нікому не потрібен. Фесто - це пневматична автоматизація +- із часів парових двигунів. Актуально тільки для підприємств, які працюють з чимось вибухонебезпечним. Getzner Werkstoffe це ж як без технологій цієї фірми, маючи 2 найбільші обсяги вантажоперевезень, російська та українська залізниця весь час працювали, маючи собівартість і тарифи в середньому в 5 разів нижчі за європейські...