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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:46

  BIGor написав:Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.

А как же сказки о заможных польских фопах?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:13

  Ромасик написав:
  BIGor написав:Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.

А как же сказки о заможных польских фопах?

Україна найбагатша та найуспішніша країна в світі. А Польща дуже бідна. А голандці взагалі не мають грошей на авто - їздять на старих велосипедах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  airmax78 написав:Ай-яй-яй... А як же ви мені тепер будете закидати віденьский батальон?

До речі, як там ваш сусід Тупицький? Його екстрадували на батьківщину? Чи порішав?
BIGor
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