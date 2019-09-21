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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:46
BIGor написав:
Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
А как же сказки о заможных польских фопах?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:13
Ромасик написав: BIGor написав:
Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
А как же сказки о заможных польских фопах?
Україна найбагатша та найуспішніша країна в світі. А Польща дуже бідна. А голандці взагалі не мають грошей на авто - їздять на старих велосипедах.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:14
airmax78 написав:
Ай-яй-яй... А як же ви мені тепер будете закидати віденьский батальон?
До речі, як там ваш сусід Тупицький? Його екстрадували на батьківщину? Чи порішав?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 21:44
BIGor написав: airmax78 написав:
Ай-яй-яй... А як же ви мені тепер будете закидати віденьский батальон?
До речі, як там ваш сусід Тупицький? Його екстрадували на батьківщину? Чи порішав?
Він помер. Від сорому. А якщо ще живий - то все одно сдохне.
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