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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 жов, 2022 19:46
BIGor написав:
Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
А как же сказки о заможных польских фопах?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:13
Ромасик написав: BIGor написав:
Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
А как же сказки о заможных польских фопах?
Україна найбагатша та найуспішніша країна в світі. А Польща дуже бідна. А голандці взагалі не мають грошей на авто - їздять на старих велосипедах.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 20:14
airmax78 написав:
Ай-яй-яй... А як же ви мені тепер будете закидати віденьский батальон?
До речі, як там ваш сусід Тупицький? Його екстрадували на батьківщину? Чи порішав?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 21:44
BIGor написав: airmax78 написав:
Ай-яй-яй... А як же ви мені тепер будете закидати віденьский батальон?
До речі, як там ваш сусід Тупицький? Його екстрадували на батьківщину? Чи порішав?
Він помер. Від сорому. А якщо ще живий - то все одно сдохне.
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:36
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
Ви що, таки втікли з України?
Прийшлось виїхати.
Вот это да! Что случилось? Гонения по национальному признаку? Наезд зеленой власти?
Не могу даже придумать больше ни одной причины, следствием которой являлось бы действие "пришлось выехать из Украины"
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Damien
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Додано: Вів 11 жов, 2022 12:34
Damien написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ви що, таки втікли з України?
Прийшлось виїхати.
\\\Не могу даже придумать больше ни одной причины
, следствием которой являлось бы действие "пришлось выехать из Украины"
Дарю:
-- риск получить ракету в свой автомобиль (вот прямо как Заскока вчера).
-- Риск получить повестку в свои руки.
-- Банальное желание наконец-то съездить в отпуск...
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