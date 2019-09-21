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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:27

  UA написав:
  BIGor написав:
  antey1969 написав:BIGor
В ЕС проще вступить индивидуально, чем ждать от моря погоды.
Хрущики в небольших областных центрах Германии вполне спокойно можно приобрести по цене от 2 тыс евро за квадратный метр.

Германию не рассматриваем - очень много кацапни. Попробуем Польшу, пока 1 год в аренде что бы освоится и поискать подходящее жилье. Тут кстати намечается спад цен
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mi ... 022/12158/
Сейчас цены около-киевских довоенных.

В Польше очень много строят новостроек, потому и цены в злотых почти не растут.
А в евро падают.

Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:12

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале.
Оборот группы 15 млрд.евро за 2021.
Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.

Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.

Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму.
Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія???
Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу").
Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:35

  Denik написав:Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.

Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму.
Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія???
Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу").
Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.

Выделенный вывод притянут за уши и никак не является следствием из написанного выше.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 15:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Damien написав:Выделенный вывод притянут за уши и никак не является следствием из написанного выше.

Виділений епізод з'явився шляхом глибокого аналізу економік країн осоновних спонсорів країни-терориста. Не просто так я писав про падіння євро до паритету. Ціни на нерухомість у Німеччині вже впали на 10% в доларах.
Слава Меркель!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 17:57

  Denik написав:
  Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале.
Оборот группы 15 млрд.евро за 2021.
Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.

Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.

Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму.
Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія???
Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу").
Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.

Щось в цьому є. Зарядки на машиномісцях вони досі не роблять в паркінгах своїх новобудов. Але можливо вони всіх хочуть на ОТ пересадити. Тому що і співвідношення паркомісць до квартир в них набагато менше 1.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 18:24

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  airmax78 написав:Але можливо вони всіх хочуть на ОТ пересадити.

То вже буде ні Німеччина, а СРСР, те, за що Меркель боролася...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:02

  Denik написав:
  airmax78 написав:Але можливо вони всіх хочуть на ОТ пересадити.

То вже буде ні Німеччина, а СРСР, те, за що Меркель боролася...

Так а тут вже багато чого з СРСР: уравніловка в зп - більшість заробляють в межах від 1300 до 2500. Нормально жити на ці кошти - дуже важко. Але безкоштовна середня освіта та медичне обслуговування окрім стоматології та деяких інших послуг. Якесь соціальне житло (але я так розумію що для того щоб його отримати треба пробити головою стіну і мати зарплату від 1300 до 2500 ойро (на рахунок 2500 - не впевнений).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 19:46

  BIGor написав:Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.

А как же сказки о заможных польских фопах?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 17:37

  airmax78 написав: Якесь соціальне житло (але я так розумію що для того щоб його отримати треба пробити головою стіну і мати зарплату від 1300 до 2500 ойро (на рахунок 2500 - не впевнений).


А социальное жилье что из себя представляет и сколько стоит ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:22

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав: Якесь соціальне житло (але я так розумію що для того щоб його отримати треба пробити головою стіну і мати зарплату від 1300 до 2500 ойро (на рахунок 2500 - не впевнений).


А социальное жилье что из себя представляет и сколько стоит ?

Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.
airmax78
 
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