Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:BIGor В ЕС проще вступить индивидуально, чем ждать от моря погоды. Хрущики в небольших областных центрах Германии вполне спокойно можно приобрести по цене от 2 тыс евро за квадратный метр.
Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Denik написав:Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Выделенный вывод притянут за уши и никак не является следствием из написанного выше.
Damien написав:Выделенный вывод притянут за уши и никак не является следствием из написанного выше.
Виділений епізод з'явився шляхом глибокого аналізу економік країн осоновних спонсорів країни-терориста. Не просто так я писав про падіння євро до паритету. Ціни на нерухомість у Німеччині вже впали на 10% в доларах. Слава Меркель!
Хомякоид написав:Работаю в Австрийской компании, в немецком филиале. Оборот группы 15 млрд.евро за 2021. Просто Украина очень бедная и корумпированная что-бы заходли масово автрийские компании.
Наприкінці 1940-х років паровози були вінцем технології, а потім були раптово замінені тепловозами. Дуже багато було утилізовано новими або відправлено на зберігання.
Так само після виходу електромобіля від Еппл, який буде підтримано, Самчунгом, ЛДжі, Соні, використання Messedes - G, окрім військових, та БМВ стане ознакою поганого смаку, або простіше кажучи довбойобізму. Ви зараз багато бачите людей з позолоченими Нокія??? Так само Німеччина та Австрія і застрягли у технологіях "виробництва паровозів", які прокредитовані їх же банками. При цьому всьому їх енергосистеми не готові до масового переходу на електромобілі (як і житловий сектор до "зеленого переходу"). Тому ні в якому разі не можна інвестувати в нерухосість Австрії та Німеччини.
Щось в цьому є. Зарядки на машиномісцях вони досі не роблять в паркінгах своїх новобудов. Але можливо вони всіх хочуть на ОТ пересадити. Тому що і співвідношення паркомісць до квартир в них набагато менше 1.
airmax78 написав:Але можливо вони всіх хочуть на ОТ пересадити.
То вже буде ні Німеччина, а СРСР, те, за що Меркель боролася...
Так а тут вже багато чого з СРСР: уравніловка в зп - більшість заробляють в межах від 1300 до 2500. Нормально жити на ці кошти - дуже важко. Але безкоштовна середня освіта та медичне обслуговування окрім стоматології та деяких інших послуг. Якесь соціальне житло (але я так розумію що для того щоб його отримати треба пробити головою стіну і мати зарплату від 1300 до 2500 ойро (на рахунок 2500 - не впевнений).
BIGor написав:Инфляция в Польше около 17% в этом году. На счет новостроек - не все так просто, беларусы скупают с 20 года, наши с 22. Кстати заметил - если какой-то прадик - то 100% на украинских номерах.
airmax78 написав: Якесь соціальне житло (але я так розумію що для того щоб його отримати треба пробити головою стіну і мати зарплату від 1300 до 2500 ойро (на рахунок 2500 - не впевнений).
А социальное жилье что из себя представляет и сколько стоит ?
Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.