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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 жов, 2022 19:58
airmax78 написав:
Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.
Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 21:16
Социальное жилье- єто жилье-, которое предоставляет типа местний Муниципалитет. Его или нет или очень мало. И надо бить очень социально незахищеним чтоб его получить, при условии, что оно есть и вдруг освободилось. И думаю, что статус в стране надо иметь не 24 параграф. И не надо путать социальное жилье- с жильем которое оплачивает( пока) джоб центр. Єто разние вещи.
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