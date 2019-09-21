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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 19:58

  airmax78 написав:Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.


Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 21:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Социальное жилье- єто жилье-, которое предоставляет типа местний Муниципалитет. Его или нет или очень мало. И надо бить очень социально незахищеним чтоб его получить, при условии, что оно есть и вдруг освободилось. И думаю, что статус в стране надо иметь не 24 параграф. И не надо путать социальное жилье- с жильем которое оплачивает( пока) джоб центр. Єто разние вещи.
Wisznia2021
 
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