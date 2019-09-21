Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 19:58
Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
Додано: Вів 11 жов, 2022 21:16
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Социальное жилье- єто жилье-, которое предоставляет типа местний Муниципалитет. Его или нет или очень мало. И надо бить очень социально незахищеним чтоб его получить, при условии, что оно есть и вдруг освободилось. И думаю, что статус в стране надо иметь не 24 параграф. И не надо путать социальное жилье- с жильем которое оплачивает( пока) джоб центр. Єто разние вещи.
Додано: Вів 11 жов, 2022 23:54
Треха может стоить 600-800 ойро в месяц. Но я всех условий не знаю, потому что не могу претендовать на такое жилье по доходам.
Додано: Вів 11 жов, 2022 23:57
Надо быть не просто социально незащищенным. Надо еще уметь стены головой пробивать. У меня когда-то давно мама друга такое себе в Голландии выбила. Оно, естестественно, было не в крупном городе. И даже в ипенях (Зайст) это было очень непросто. При том что 20 лет назад такого наплыва социально незащищенных в Европу еще не было.
Додано: Сер 12 жов, 2022 01:49
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
В плане социального жилья США интересней.
Намного больше вариаций.
И не всегда для этого надо быть социально незащищенным.
Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180.
Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются.
Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки.
Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях.
Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону.
Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Додано: Сер 12 жов, 2022 06:01
Мне кажется надо писать так:
А в целом да. В NY так хорошо, что многие штаты помогают людям осуществить мечту. Целые автобусы вам отправляют
Не знаю почему с ChromeOS не вставлюятся картинки... поэтому ссылкой
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:54
В Вене тоже что-то связанное с кооперативами и взносами есть - видел странные объявления, где аренда 500 ЕВРО, но при этом требуют какой-то взнос в 20К. Если командировка затянется - надо будет изучить тему. Правда состояние таких квартир: венский бабушатник.
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