Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.
Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
Социальное жилье- єто жилье-, которое предоставляет типа местний Муниципалитет. Его или нет или очень мало. И надо бить очень социально незахищеним чтоб его получить, при условии, что оно есть и вдруг освободилось. И думаю, что статус в стране надо иметь не 24 параграф. И не надо путать социальное жилье- с жильем которое оплачивает( пока) джоб центр. Єто разние вещи.
airmax78 написав:Оно не продается. Обычно это дома а-ля улучшенный хрущ. Зачастую довольно тоскливые, но сильно зависит от места и года постройки. Ремонты в таких квартирах а-ля ДБК4 Люкс. Мебель - какую Бог пошлет. В лучшем случае: IKEA all around.
Социальное сдается в аренду, да. А цены не знаете ?
Треха может стоить 600-800 ойро в месяц. Но я всех условий не знаю, потому что не могу претендовать на такое жилье по доходам.
Wisznia2021 написав:Социальное жилье- єто жилье-, которое предоставляет типа местний Муниципалитет. Его или нет или очень мало. И надо бить очень социально незахищеним чтоб его получить, при условии, что оно есть и вдруг освободилось. И думаю, что статус в стране надо иметь не 24 параграф. И не надо путать социальное жилье- с жильем которое оплачивает( пока) джоб центр. Єто разние вещи.
Надо быть не просто социально незащищенным. Надо еще уметь стены головой пробивать. У меня когда-то давно мама друга такое себе в Голландии выбила. Оно, естестественно, было не в крупном городе. И даже в ипенях (Зайст) это было очень непросто. При том что 20 лет назад такого наплыва социально незащищенных в Европу еще не было.
В плане социального жилья США интересней. Намного больше вариаций. И не всегда для этого надо быть социально незащищенным. Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180. Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются. Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки. Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях. Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону. Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
rjkz написав:В плане социального жилья США интересней. Намного больше вариаций. И не всегда для этого надо быть социально незащищенным. Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180. Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются. Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки. Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях. Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону. Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
В Вене тоже что-то связанное с кооперативами и взносами есть - видел странные объявления, где аренда 500 ЕВРО, но при этом требуют какой-то взнос в 20К. Если командировка затянется - надо будет изучить тему. Правда состояние таких квартир: венский бабушатник.
Принимается, да, речь о всяких лотереях и очередях - это про НЙ. А также про рент контрол и рент стайбалайзд домах. В общем, махровый социализм. Реально, для людей которые работают и зарабатывают оно не имеет смысла.
rjkz написав:В плане социального жилья США интересней. Намного больше вариаций. И не всегда для этого надо быть социально незащищенным. Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180. Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются. Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки. Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях. Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону. Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
В Вене тоже что-то связанное с кооперативами и взносами есть - видел странные объявления, где аренда 500 ЕВРО, но при этом требуют какой-то взнос в 20К. Если командировка затянется - надо будет изучить тему. Правда состояние таких квартир: венский бабушатник.
Ну, в НЙ "скрытые плинтуса" днем с огнем не найдешь не только в экономе. Наверное очень качественно "скрывают". А вот качество домов "для бедных" намного выше (часто, но далеко не всегда), чем для остальных. Народ и не парится такой фигней.