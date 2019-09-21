Додано: Сер 12 жов, 2022 01:49

В плане социального жилья США интересней.

Намного больше вариаций.

И не всегда для этого надо быть социально незащищенным.

Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180.

Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются.

Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки.

Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях.

Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону.

Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.