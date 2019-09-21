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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:46

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/solo ... OVcC5.html

Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі.
Дякуємо за поради та всім гарного дня!

Пусть продают соседям прямо сегодня. Пока те не опомнились.
Вообще, самые успешные кейсы продажи недвиги - это всегда соседям.Соседи всегда переплачивают сознательно(когда нужно именно рядом) или не сознательно(не знают рыночных цен)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:55

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/solo ... OVcC5.html

Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі.
Дякуємо за поради та всім гарного дня!

Я би радив продавати за скільки дають в Україні, але не спішити купувати будь-де.
Хай орендують. Ціни будуть охолоджуватися наступний рік-два, а може, і довше.

Чому В-ва? Там дохідність РН була біля 3%.
flyman
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  #<1 ... 61626364
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