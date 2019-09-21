Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
finbiz написав:Доброго дня! Потрібна порада від поважних експертів з форуму.) Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.
Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі. Дякуємо за поради та всім гарного дня!
Пусть продают соседям прямо сегодня. Пока те не опомнились. Вообще, самые успешные кейсы продажи недвиги - это всегда соседям.Соседи всегда переплачивают сознательно(когда нужно именно рядом) или не сознательно(не знают рыночных цен)
finbiz написав:Доброго дня! Потрібна порада від поважних експертів з форуму.) Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.
flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.