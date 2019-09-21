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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:46

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/solo ... OVcC5.html

Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі.
Дякуємо за поради та всім гарного дня!

Пусть продают соседям прямо сегодня. Пока те не опомнились.
Вообще, самые успешные кейсы продажи недвиги - это всегда соседям.Соседи всегда переплачивают сознательно(когда нужно именно рядом) или не сознательно(не знают рыночных цен)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:55

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/solo ... OVcC5.html

Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі.
Дякуємо за поради та всім гарного дня!

Я би радив продавати за скільки дають в Україні, але не спішити купувати будь-де.
Хай орендують. Ціни будуть охолоджуватися наступний рік-два, а може, і довше.

Чому В-ва? Там дохідність РН була біля 3%.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 16:56

flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
finbiz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:31

  finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?

Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 17:32

  BIGor написав:
  finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?

Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.

А в Кракове - не пик? )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 18:46

  stm написав:
  BIGor написав:
  finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?

Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.

А в Кракове - не пик? )

Аналогічно, треба чекати мінімум пів року-рік.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:14

  BIGor написав:
  stm написав:А в Кракове - не пик? )

Аналогічно, треба чекати мінімум пів року-рік.

Пока белорусы и русские не поднимут цену ещё больше? Сейчас они всеми правдами и неправдами ищут корни цивилизации ;) быть мясом интеллектуалам вообще не агонь, поэтому фиктивные браки и бабушки-польки заиграли новыми красками ))) румынские паспорта опять же ещё в цене поднимутся ))) сидеть у себя они не будут :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 20:49

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:А в Кракове - не пик? )

Аналогічно, треба чекати мінімум пів року-рік.

Пока белорусы и русские не поднимут цену ещё больше? Сейчас они всеми правдами и неправдами ищут корни цивилизации ;) быть мясом интеллектуалам вообще не агонь, поэтому фиктивные браки и бабушки-польки заиграли новыми красками ))) румынские паспорта опять же ещё в цене поднимутся ))) сидеть у себя они не будут :)

В Польщу вони особо не вїздні. Зараз по всім групам виють що не пускають. По картам поляка - теж консульства на стопі. Та і рейсів нема взагалі. Плюс ще є такий момент, що білоруси хоч трошки вчать польську - кацапи того не вміють або не здатні.
Зате в Туреччину по 50 рейсів на день - і пускають.
BIGor
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