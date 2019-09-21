Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
finbiz написав:Доброго дня! Потрібна порада від поважних експертів з форуму.) Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.
Також цікавий ваш досвід по ринку житла в Варшаві/Польщі. Дякуємо за поради та всім гарного дня!
Пусть продают соседям прямо сегодня. Пока те не опомнились. Вообще, самые успешные кейсы продажи недвиги - это всегда соседям.Соседи всегда переплачивают сознательно(когда нужно именно рядом) или не сознательно(не знают рыночных цен)
finbiz написав:Доброго дня! Потрібна порада від поважних експертів з форуму.) Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві, в них є сусіди які зацікавлені в покупці, ціна виходить десь ~$2300/m2, але бачемо що наче якщо зробити вібірки по свіжим ЖК бізнес/еліт з дізайн-ремонтом то ціни ідуть ще вищі там під ~$2500+/m2.
flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
Пока белорусы и русские не поднимут цену ещё больше? Сейчас они всеми правдами и неправдами ищут корни цивилизации быть мясом интеллектуалам вообще не агонь, поэтому фиктивные браки и бабушки-польки заиграли новыми красками ))) румынские паспорта опять же ещё в цене поднимутся ))) сидеть у себя они не будут
Пока белорусы и русские не поднимут цену ещё больше? Сейчас они всеми правдами и неправдами ищут корни цивилизации быть мясом интеллектуалам вообще не агонь, поэтому фиктивные браки и бабушки-польки заиграли новыми красками ))) румынские паспорта опять же ещё в цене поднимутся ))) сидеть у себя они не будут
В Польщу вони особо не вїздні. Зараз по всім групам виють що не пускають. По картам поляка - теж консульства на стопі. Та і рейсів нема взагалі. Плюс ще є такий момент, що білоруси хоч трошки вчать польську - кацапи того не вміють або не здатні. Зате в Туреччину по 50 рейсів на день - і пускають.
Damien написав:Пусть продают соседям прямо сегодня. Пока те не опомнились. Вообще, самые успешные кейсы продажи недвиги - это всегда соседям.Соседи всегда переплачивают сознательно(когда нужно именно рядом) или не сознательно(не знают рыночных цен)
Є віддалено схожа ситуація. Є капітальний цегляний будинок 56року в Ірпіні який з фактичної половини виделений за документами 45кв. м. в одиницю ділянка приватизована, 3.25стоки, всі комунікації є, стан внутрянки - вбитий ремонт 90х, не постраждав від бойових дій хоче купити сусід(намір був ще до війни і зараз є).
Але сусід хоче визначити ціну через експертну оцінку (звісно для цього випадку такий метод оцінки найгірший, бо занижує потенціальні можливості, площі мансарди і капітальної літьньої кухні не враховані, є суттєва амортизація відсоток зносу будинку за віком 60%). До війни та ковіду був намір продати будинок і на виручені кошти збудувати інший на другій ділянці. Але розділ будинку в окрему одиницю та приватизація ділянки затягнулась на 3 роки і закінчилася якраз в січні 2022. Зараз стрйматеріали і вартість робіт настільки здорожчали що на вилучені кошти неможливо збудувати навіть фундамент+коробку+дах. Чи реально продати цей будинок за таку суму, щоб за ці гроші без занадто великих капіталовкладень з мінімальною доплатою купити аналогічний (цегляний, не мазанку) будинок в іншій локації ОКРЖН? Яка ринкова ціна такого будинку зараз? в об'явах аналогічні об'єкти сильний розбіг цін, від 22 до 50куе. Чи варто його в принципі продавати, чи зробити косметичний ремонт і здати за $100 в оренду?
finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Я думаю стосовно Варшави Ви запізнилися. Там зараз саме пік цін.
Стартанем тему: "Коли розпочнеця обвал нереальних цін на житло у Варшаві?"?