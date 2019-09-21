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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:50

  finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Насколько я знаю, владение жильем в Польше не дает никаго статуса. Закончиться 90 дней безвиза и выезжай из страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:31

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Всім доброго дня та зі святом!
Хто як вважає, що буде з цінами на нерухомість на вторинному ринку в Україні в найближчій перспективі? Чи чекати ріст цін після перемоги, як активізація відкладеного попиту, чи навпаки, зниження, як наслідок падіння купівельної спроможності населення?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:02

  otshelnick1 написав:Всім доброго дня та зі святом!
Хто як вважає, що буде з цінами на нерухомість на вторинному ринку в Україні в найближчій перспективі? Чи чекати ріст цін після перемоги, як активізація відкладеного попиту, чи навпаки, зниження, як наслідок падіння купівельної спроможності населення?

Вєнік: (тихо, зловісним голосом). Того ніхто не зна. (c)Подерв’янський

Спочатку падатиме, потім ростиме. Це точно, але часові рамки процесу вам ніхто не скаже.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:42

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

немного от Укрбуд:
Максима Микитася затримано на хабарі меру Дніпра Борису Філатову.

Екс-нардеп запропонував (https://nabu.gov.ua/novyny/eksnardepa-v ... era-dnipra) Філатову 22 млн. євро за укладання контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом. Терміни будівництва метро були до 2027 року.
Мизантрóп
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