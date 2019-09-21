Насколько я знаю, владение жильем в Польше не дает никаго статуса. Закончиться 90 дней безвиза и выезжай из страны.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 жов, 2022 23:50
Насколько я знаю, владение жильем в Польше не дает никаго статуса. Закончиться 90 дней безвиза и выезжай из страны.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:31
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Всім доброго дня та зі святом!
Хто як вважає, що буде з цінами на нерухомість на вторинному ринку в Україні в найближчій перспективі? Чи чекати ріст цін після перемоги, як активізація відкладеного попиту, чи навпаки, зниження, як наслідок падіння купівельної спроможності населення?
Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:02
Вєнік: (тихо, зловісним голосом). Того ніхто не зна. (c)Подерв’янський
Спочатку падатиме, потім ростиме. Це точно, але часові рамки процесу вам ніхто не скаже.
Додано: Вів 18 жов, 2022 17:42
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
немного от Укрбуд:
Максима Микитася затримано на хабарі меру Дніпра Борису Філатову.
Екс-нардеп запропонував (
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:15
Ну т.е. нуна было дати 30 лимонов та за псевдоконкурсом з 2..3 контор
Додано: Чет 27 жов, 2022 10:11
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Новый тренд в Украине - строительство бомбоубежищ под ключ.
Просят порядка 600-650 уе за м2 подземной коробки. Некоторые уже предлагают стандартный грузовой контейнер в огороде вкопать побыстрому.
Или индивидуальную клетку из толстого уголка и сетки в квартире 2*1*1 м, чтобы не бегать по убежищам.
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