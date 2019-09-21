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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 23:50

  finbiz написав:flyman Варшаву розглядають як альтернативу Київу, стабільність без війни, про дохідність вони не думали тк там самі планують жити, а що порадити інші перспективні евро-локації в Польші або Іспанія, Черногорія?
Насколько я знаю, владение жильем в Польше не дает никаго статуса. Закончиться 90 дней безвиза и выезжай из страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:31

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Всім доброго дня та зі святом!
Хто як вважає, що буде з цінами на нерухомість на вторинному ринку в Україні в найближчій перспективі? Чи чекати ріст цін після перемоги, як активізація відкладеного попиту, чи навпаки, зниження, як наслідок падіння купівельної спроможності населення?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 17:02

  otshelnick1 написав:Всім доброго дня та зі святом!
Хто як вважає, що буде з цінами на нерухомість на вторинному ринку в Україні в найближчій перспективі? Чи чекати ріст цін після перемоги, як активізація відкладеного попиту, чи навпаки, зниження, як наслідок падіння купівельної спроможності населення?

Вєнік: (тихо, зловісним голосом). Того ніхто не зна. (c)Подерв’янський

Спочатку падатиме, потім ростиме. Це точно, але часові рамки процесу вам ніхто не скаже.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:42

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

немного от Укрбуд:
Максима Микитася затримано на хабарі меру Дніпра Борису Філатову.

Екс-нардеп запропонував (https://nabu.gov.ua/novyny/eksnardepa-v ... era-dnipra) Філатову 22 млн. євро за укладання контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом. Терміни будівництва метро були до 2027 року.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:15

  Мизантрóп написав:немного от Укрбуд:
Максима Микитася затримано на хабарі меру Дніпра Борису Філатову.

Екс-нардеп запропонував (https://nabu.gov.ua/novyny/eksnardepa-v ... era-dnipra) Філатову 22 млн. євро за укладання контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом. Терміни будівництва метро були до 2027 року.

Ну т.е. нуна было дати 30 лимонов та за псевдоконкурсом з 2..3 контор :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:11

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Новый тренд в Украине - строительство бомбоубежищ под ключ.
Просят порядка 600-650 уе за м2 подземной коробки. Некоторые уже предлагают стандартный грузовой контейнер в огороде вкопать побыстрому.
Или индивидуальную клетку из толстого уголка и сетки в квартире 2*1*1 м, чтобы не бегать по убежищам.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 02:12

  airmax78 написав:
  rjkz написав:В плане социального жилья США интересней.
Намного больше вариаций.
И не всегда для этого надо быть социально незащищенным.
Для действительно социально незащищенных есть секщн эйт, то есть, "восьмая программа". Когда человек сам находит себе рент жилья, а программа оплачивает значительную часть рента. Знаю человека, он платит 190 долларов, рент стоит 2000, остальное доплачивает программа. До этого жил в более дешевом районе, платил все те-же 190 доллров, рент был 1180.
Есть еще тн "очереди" и "лотереи". Есть на рент и на то, чтоюы стать членом коопа. Много разновидностей. Например, можно заплатить 80 куе и рентовать за 600 уе в месяц 3 бдрм, но после прекращения рента эти 80 куе возращаются.
Есть такое, что если проходишь по лоуинкам, становищься в "очередь" и когда дойдет платишь около 7 куе, становишься шерхолдером и через 3 года резидентства имеешь право продать. На это время платишь рент в зависимости от своего инкома. И это может быть выще рынка, если доход выше планки.
Есть просто лотерея на низкий рент в дорогих домах и локациях.
Причем, что интересно, все эти так называемые "субсидированные программы" проходят преимущественно в очень качественно построенных домах, а вот район может быть какой угодно. Есть такие районы, где не только жить, но и днем появиться опасно. Ну и если у человека работа, условно в Манхеттене, а он выигрывает что-то в Южном Квинсе, то на трейне добираться придется часа 1,5-2 в одну сторону.
Що вам сказать? Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.

В Вене тоже что-то связанное с кооперативами и взносами есть - видел странные объявления, где аренда 500 ЕВРО, но при этом требуют какой-то взнос в 20К. Если командировка затянется - надо будет изучить тему. Правда состояние таких квартир: венский бабушатник.

Я что- то такое видела в Польше и насколько я поняла: єто социальное жилье-, в котором орендатори сделали ремонт, мебель и теперь они по сути продают свой ремонт и мебель таким образом следующим " социальним арендаторам"
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:36

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві


А як, доречі, вони планують виводити гроші у Польшу? Наскілки я розумію, поки військовий стан то такої можливості немає. Хіба кешем, по 10К на людину.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

rjkz
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