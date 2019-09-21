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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 лис, 2022 09:17
У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 11:06
roberto dark написав:
У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
в трускавце стоимость метра в котловане 60-80 тищ грн
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:36
finbiz написав:
Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві
А як, доречі, вони планують виводити гроші у Польшу? Наскілки я розумію, поки військовий стан то такої можливості немає. Хіба кешем, по 10К на людину.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 21:16
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:12
fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?
Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.
Проблем с призывом нет.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19
Із сьогоднішнього дня у Львівській області вводять планові відключення електроенергії розбиті на 3 групи по годинах, приблизно як у Києві.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19
vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали.
Якби так і зробив завчасно, то серйозно би виграв:
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 08 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:23
Ой+ написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали.
Якби так і зробив завчасно, то серйозно би виграв:
Застаріла інформація. Після 10 жовтня інтерес почав пропорційно угасати. В перспективі обстріли іранськими балестичними ракетами ( які ймовірно не збиваються) на 700 км із брестської області.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:55
fox767676 написав: vitaliian написав:
У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.
Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.
А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало
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