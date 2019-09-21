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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:06

  roberto dark написав:У Львові також ніби ціни "виросли" і навіть у колхозному Хмельницькому місцеві кажуть про бум на ринку нерухомості. Хоча це стосується більше оренди, а не РЕАЛЬНИХ угод купівлі продажу. Тим більше після 10 жовтня, бажаючих вкладится в новобуди на Західній Україні буде не багато.


в трускавце стоимость метра в котловане 60-80 тищ грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:36

  finbiz написав:Доброго дня!
Потрібна порада від поважних експертів з форуму.)
Родичи розглядають можливість продати свою 3К на Соломінці в бізнес ЖК за ~$210K щоб потім можливо купити 3к в Польщі/Варшаві


А як, доречі, вони планують виводити гроші у Польшу? Наскілки я розумію, поки військовий стан то такої можливості немає. Хіба кешем, по 10К на людину.
Ursul
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:12

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.


Вы сами военкомом работаете? Или кум, родич, друг?

Кума две недели назад призвали.
Все по процедуре, медкомиссия была.

Проблем с призывом нет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19

Із сьогоднішнього дня у Львівській області вводять планові відключення електроенергії розбиті на 3 групи по годинах, приблизно як у Києві.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали.

Якби так і зробив завчасно, то серйозно би виграв:
а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області https://firtka.if.ua/blog/view/kvartiri ... nne-zhitlo
Серед лідерів по зростанню ціни — Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі — 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року. https://firtka.if.ua/view/na-ivano-fran ... novobudovi

Найбільший інтерес мешканці столиці проявляють до новобудов Вінницької (29%), Закарпатської (28%) https://realestate.24tv.ua/skilki-kosht ... u_n2156560
Квартири в Ужгороді зараз купують переважно іногородні — із Дніпра, Харкова, Сум, Запоріжжя. Пропозицій квартир у місті мало. Нагорнюк визнає, що зараз важко знайти однокімнатну квартиру в центрі міста, неподалік від набережної, навіть за $65 тис. Це на 20% дорожче, ніж рік тому. https://karachun.com.ua/populyarne-msto ... 3040-33169
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 08 лис, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:23

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали.

Якби так і зробив завчасно, то серйозно би виграв:
а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області https://firtka.if.ua/blog/view/kvartiri ... nne-zhitlo
Серед лідерів по зростанню ціни — Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі — 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року. https://firtka.if.ua/view/na-ivano-fran ... novobudovi

Найбільший інтерес мешканці столиці проявляють до новобудов Вінницької (29%), Закарпатської (28%) https://realestate.24tv.ua/skilki-kosht ... u_n2156560

Застаріла інформація. Після 10 жовтня інтерес почав пропорційно угасати. В перспективі обстріли іранськими балестичними ракетами ( які ймовірно не збиваються) на 700 км із брестської області.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:55

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:У вас же есть шорты из Ужгорода, то есть вы там почти свой. Помнится даже про квартиру в Закарпатье купить думали. Туда надо ехать. Выпадет снег на лыжах покатаетесь. В Солотвино есть солевые ванны, поплаваете. Вино-коньяк, Время пройдёт с пользой.


Там военкоматы. Гребут слепоглухонемых и безногих. И вообще опять наивные иллюзии что ЗУ счастливо отсидится. Будет тоже самое что и с Киевом, может неделей позже.

А я думал, не купить ли квартиру в яремче. Желание отпало
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:49

"Продаю квартиру срочно": в Крыму россияне в панике избавляются от недвижимости.
Рбк

Надеюсь, нотариусы в украинские реестры вносят?)
Иначе кого-то ждет сюрприз.
Ромасик
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